حظك اليوم برج العقرب السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب الانتقام فهم لا يسمحون لأحد بأن يُسيء لهم، فلا ينسون الأذى مهما طال الوقت وسوف ينتظرون الوقت المناسب لإلحاق الأذى بمن أساء لهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في برجك يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تناغم القمر مع بلوتو يمنحك شخصية ساحرة وتثير الإعجاب والفضول.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.