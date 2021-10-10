حظك اليوم برج الحمل الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنه شخص لا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود كما يتميز صاحب هذا البرج بالاتزان والهدوء حتى وهم في أسوأ حالاتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر بمنزل المعرفة يدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم، وقد تحقق تطورا رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الوقت مناسب للانطلاق بثقة، ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر يجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.