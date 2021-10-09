التقديم على لقاح كورونا.. خطأ يحرمك من وصول رسالة موعد التطعيم

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات التقديم على لقاح كورونا، وقالت الوزارة في تقرير لها، إن تم تدشين موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتة إلى دخول المواطن الراغب في الحصول على اللقاح عليه وإدخال كل البيانات المطلوبة بداية من الاسم الرباعي والرقم القومي وجواز السفر إن وجد والصورة الشخصية والهاتف المحمول، مؤكدة على أهمية الموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا من خلال الإجابة على 14 سؤالا حددتها وزارة الصحة على الموقع الخاص باللقاح.

التقديم على لقاح كورونا

وتابعت الوزارة أن هناك خطأ يحرم المواطنين من وصول رسالة موعد التلقيح، واستعرضت الوزارة هذا الخطأ، وقالت إن إدخال البيانات بشكل خطأ واختيار محافظة مختلفة عن المحافظة المقيم بها، لافتا إلى أهمية إدخال البيانات بطريقة صحيحة حتى تصل رسالة اللقاح في أسرع وقت.

وأضافت الوزارة أن هناك توسعات من قبل الوزارة في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وأعلنت الوزارة وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى أكثر من 900 مركز على مستوى المحافظات، فضلا عن تسهيلات الوزارة وفتح مراكز الشباب للحصول على اللقاح.

رسوم استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا

وفي سياق متصل خصصت وزارة الصحة والسكان 126 مكتبا لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وحددت رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على اللقاح، وحددت 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن هذه الشهادات، وقالت إن هذه الشهادات مؤمنة ولا يمكن تزويرها ولن يتم الحصول عليها إلا بعد أخذ الجرعتين من اللقاح.

وناشدت الوزارة المواطنين بشأن سرعة التسجيل للحصول على اللقاح لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التي وضعتها الدولة بشأن تطعيم المواطنين.