إزالة إشغالات الباعة الجائلين في محيط مدارس مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد الذى ينطلق ،غدا الأحد، على مستوى محافظة مطروح، مع تكثيف جهود إزالة جميع الإشغالات بمحيط المدارس التعليمية والمعاهد الأزهرية حرصا على تهيئة المناخ والجو الملائم والأمن للطلاب وذلك بالتعاون مع مديرية أمن مطروح.

حملة إزالة الاشغالات بمحيط مدارس مطروح

ونظم قسم شرطة مرافق مطروح، اليوم السبت، بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة شئون البيئة، حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات في محيط المدارس بنطاق مدينة مرسى مطروح.

وجرى إزالة الإشغالات والمخالفات على جميع الأسوار بمحيط كلا من مجمع مدارس المجاهد حميد عطيوة علوانى بالكيلو 1، ومجمع مدارس زاهر جلال، ومدرسة عادل الصفتى الاعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد المعناوى الاعدادية بنين، ومدرسة باحثة البادية الابتدائى، ومدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، ومجمع المعاهد الدينية في شارع علم الروم، ومجمع مدارس أبو بكر الصديق في منطقة المطار، مع تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على 178 حالة مضبوطات اشغالات مخالفة حول المدارس، واعدام المتهالك منها، مع استمرار المرور الدورى على جميع المدارس والتأكد من خلوها من أى اشغالات أو باعة جائلين.

انتهاء استعدادات المدارس في مطروح

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح في القطاعات والإدارات التعليمية انتهت من الاستعدادات النهائية لتجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب غدا الأحد في أول أيام الدراسة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنظيم الدخول والخروج وعدم تكدس الفصول.