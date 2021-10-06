محافظ بورسعيد: استمرار تطعيم الموظفين بالمؤسسات الحكومية بلقاح كورونا

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الحكومية بواسطة الفرق الطبية المتحركة، وذلك فى إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تطعيم كافة العاملين فى المؤسسات الحكومية، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين وتغطية الجهات الحكومية بشكل كامل، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

منع غير الحاصلين من دخول المؤسسات الحكومية

وأكد المحافظ أن حملة التطعيم انطلقت صباح اليوم بديوان عام محافظة بورسعيد، ومرورا بعدد من الأحياء وذلك حتى يتم تطعيم كافة العاملين داخل الديوان والأحياء بلقاح كورونا، ومنع دخول من لم يحصل على اللقاح داخل المؤسسات الحكومية حرصا على السلامة العامة، وللحد من تداعيات المرحلة الرابعة من الفيروس المستجد، مناشدا كافة المواطنين بسرعة تلقى تطعيم فيروس كورونا المستجد، والتعاون مع أجهزة الدولة للمرور من هذه المرحلة بسلام.

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بذكرى النصر

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، قد قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وأعرب اللواء عادل الغضبان عن أسمى آيات التقدير لرجال القوات المسلحة وما سجلوا من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه .

كما قدم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.