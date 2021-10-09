محافظ الشرقية: معاقبة غير الملتزمين بتعريفة الركوب بمواقف الأجرة (صور)

اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين مع تثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

متابعة الحركة بالمواقف على مدار اليوم

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

إجراءات فورية حيال غير الملتزمين

وحرص رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يذكر أنه قد تم تخصيص الأرقام التالية لاستقبال شكاوى المواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة «0552315974 – 0552303693» وعلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء «16528».