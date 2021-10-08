«صحة» الشرقية تناقش خطة تطعيم طلاب المدارس قبل بدء العام

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي بالمحافظة، ووكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو «كونفراس»، لمناقشة خطة التطعيمات الروتينية لطلاب المدارس، التي سيتم بدء العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل، ومناقشة خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تطعيم طلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي وكورونا للمواطنين

وتناول الاجتماع، مناقشة تطعيم طلاب الصف الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية بالتطعيم الثنائي، وطلاب الصف الأول ببراعم الأطفال وبالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة، بالتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب السحائي، من خلال الفرق الطبية بالمحافظة، وأيضا مناقشة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية المختلفة بالمحافظة، والتقارير الإشرافية علي الإدارات الصحية، وأكد وكيل الوزارة على تحليل البيانات والإحصائيات اليومية للعمل، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومناقشة أوجه القصور في أداء العمل، والوقوف علي الحلول المناسبة لبعض السلبيات، وخطة العمل اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وعمل الفرق المشاركة في حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، لتشجيع المواطنين علي التسجيل وتلقي لقاح كورونا.

انتشار الأتوبيسات الخاصة بتطعيم كورونا

وأكد وكيل الوزارة، على انتشار الأتوبيسات الخاصة بالحملة بالميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، والتأكيد على عمل الفرق المتحركة بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، ومن خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.

توزيع لقاحات كورونا على الإدارات الصحية بالمحافظة

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توزيع لقاحات كورونا على الإدارات الصحية بالمحافظة، ومنها لقاح فايزر، الذي سيتم تطعيم المواطنين به من عمر 16 عاما فأكثر، اعتبارا من الغد، على أن يتم تسجيل المواطنين من سن 16 وحتى 18 عاما على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، ويتم توجيههم لمكان التطعيم لتلقي لقاح «فايزر».

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن هذا يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.