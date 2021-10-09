التنمية المحلية تطالب المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع كل المحافظات وتنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية واتصالات بين اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين لمتابعة تعريفة ركوب المواصلات وعدم وجود أي زيادة في الأسعار، خاصة بعد تحريك سعر البنزين ربع جنيه، مضيفا لـ«الوطن» أن أي مواطن يطلب منه دفع أي أجرة زيادة في المواصلات عليه الإبلاغ الفوري عن المخالفة والسيارة من خلال الخط الساخن لكل محافظة أو عبر الواتس آب رقم 01150606783 أو الخط الساخن 15330، وسيتم التعامل الفوري مع السائق المخالف واتخاذ إجراء قانوني من خلال جهاز السرفيس، وإدارة المرور من تغريم المخالف، ويصل الأمر لحد سحب الرخصة في بعض الحالات.

عدم زيادة تعريفة الركوب

وأشار قاسم إلى أنه تم إصدار تنبيه للمحافظين بشأن أسعار المواصلات، وذلك بعدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، خاصة أن الزيادة في البنزين وليس في السولار، مع مطالبة المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، ومتابعة خطوط السير بعد التأكيد على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتصدي لأي مخالفة أو محاولة من سائقي السرفيس والنقل الجماعي لمخالفة تعريفة الركوب المقررة حاليا، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

عدم التلاعب

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم التلاعب وزيادة تسعيرة المواصلات، ومنع قائدي السيارات من أي تلاعب في تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير وغيرها من وسائل التلاعب، كما أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، تتابع بصفة مستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، المواقف وخطوط السير وتعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، وعدم التلاعب بالتسعيرة المقررة.