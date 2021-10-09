محافظ الشرقية: «خدمة المواطنين» يستجيب لأكثر من 26 ألف شكوى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين للاستجابة لـ«26635» شكوى خلال الفترة من 1/ 9 / 2018 حتى 30 / 9 / 2021 مؤكداً أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين وإيصال شكواهم إلى الجهات المسؤولة والمسؤولين والتواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

توجيهات من القيادة السياسية بحل مشاكل المواطنين

وأوضح أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا العام لأهالي الشرقية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبيه احتياجات المواطنين في صوره سياسات وبرامج قابله للتنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية و رئاسة مجلس الوزراء للاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

50 لقاء للاستماع لشكاوى المواطنين

وأشار أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة «50» مرة منذ توليه مسؤولية محافظة الشرقية، وذلك من خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا

وأوضح أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني أمراضا مزمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن هذه اللقاءات مع المواطنين قد توقفت خلال الفترة من 1/ 3 / 2020 حتى نهاية عام 2020 وذلك لمنع التجمعات تطبيقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع لفيروس كورونا.

أوضح إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال شهر سبتمبر الماضي «853» شكوى تم الرد على «760» شكوى منها بنسبة 89٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص «93» شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وقال أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال الفترة من 1/ 9 / 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

شدد محافظ الشرقية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من قبل المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.