نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في 5 محافظات شرق الدلتا

أعلنت أفرع نقابة الأطباء في بعض محافظات شرق الدلتا نتيجة انتخابات التجديد النصفي، والتي جرت أمس الجمعة على مدار اليوم.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء في محافظة الدقهلية بمقر النقابة بمدينة طلخا فوز عضوين فوق السن، واثنين تحت السن، حيث نجح في الحصول علي المقاعد كل من الدكتور عبد الناصر البحيري، والدكتور حامد عزت العراقي فوق السن، والدكتور أحمد عصام والدكتور أحمد عادل صالح تحت السن.

وضمت الانتخابات في الدقهلية قائمتين، ضمت الأولى كلا من الدكتور محمد عز الرجال، والدكتور حامد عزت العراقي فوق السن، والدكتور أحمد عادل صالح، والدكتورة لمياء محمود قنديل تحت السن.

فيما ضمت القائمة الثانية كلا من الدكتور عبد الناصر البحيري والدكتورة دعاء زكريا فوق السن، والدكتور أحمد عصام، والدكتورة نورا وجيه سليم تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الشرقية

وفي محافظة الشرقية أدلى 741 ناخبا و26 طبيباً بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 727 صوتا.

وحصل الدكتور عاطف جودة على 431 صوتا، والدكتورة وسام مختار على 277 صوتا عن مقعد فوق السن، والدكتور محمود رمضان نافع على 441 صوتا، والدكتور عمر عبد الشافي خشبة على 316 صوتا، تحت السن، ليحصلوا على مقاعد فوق السن وتحن السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في دمياط

وفي محافظة دمياط أسفر فرز انتخابات النقابة الفرعية للأطباء في المحافظة، عن فوز كل من الدكتور محمد بدران، والدكتور أحمد عبد الله علي مقاعد تحت السن.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من الدكتور عبد العزيز فودة، والدكتور أحمد عريف علي المقعدين فوق السن، خلال انتخابات التجديد النصفى.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في السويس

وفي محافظة السويس حصلت الدكتورة تيسير متولي، والدكتور عبدالله سعد علي مقعدين فوق السن، وحصد الطبيبين وائل الشرقاوي، ومنى صلاح مقعدي تحت السن.

و شهدت الانتخابات إقبالا متوسطا، فيما أعلنت النقابة أن التشكيل الجديد للمجلس الدكتور تامر البوهي نقيبا للأطباء، و4 أعضاء فوق السن هم الدكتور أحمد عبدالفتاح، والدكتور إيهاب الصاوي، والدكتور عبدالله سعد والدكتورة تيسير متولي، أما أعضاء تحت السن فهم الدكتور عمرو فرج والدكتور آسر البنا، والدكتور وائل الشرقاوي والدكتورة مني صلاح.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية بلغ إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات 170 صوتًا، حصل منهم خالد عطوة على 110، وعادل حسان 68 وهاني عبد الرحمن 80 صوتًا، ومحمد رضوان 67 صوتًا ليكتسح انتخابات التجديد النصفي الدكتور خالد عطوة والدكتور هاني عبد الرحمن في انتخابات مقعد فوق السن.

وحصل الدكتور أحمد سمير 86 صوتًا، والدكتورة سحر الشبراوي 110 صوتًا والدكتور عمر عبد المطلب، 138 صوتًا فيما فاز بمقعد شرق الدلتا الدكتور أيمن سالم، بـ 115 صوتًا، وأحمد شوشة 29 صوتًا، والدكتور أحمد البلتاجي 20 صوت.