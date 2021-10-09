مصدر: لم نحرك أسعار السولار لمصلحة المواطن

قالت مصادر مسؤولة بالبترول، إن وزارة البترول لم تحرك أسعار السولار خلال التحركات الأخيرة لأسعار المواد البترولية، وذلك يأتي في إطار حرصها على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، حتى لا يتحملوا المزيد من التكاليف.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار السولار تتحكم في العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن البسيط مثل المواصلات العامة، حيث أنها تستهلك السولار كوقود لها وليس البنزين الذي يتم استخدامه في السيارات الملاكي، والتي يستطيع أصحابها تحمل التكلفة الخاصة بالبنزين الذي يرتبط سعره بالسعر العالمي للنفط.

الإبقاء على سعر السولار حتى لا تتأثر أسعار الطعام

وأشارات المصادر إلى أنه تم الإبقاء أيضا على أسعاره حتى لا تتأثر منتجات الأطعمة بارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات النقل التي تستخدم السولار، وهو ما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ولفت إلى أن الوزارة أبقت على أسعار مازوت المصانع الغذائية وفق موافقة قطاع الأعمال والصناعة، وكذلك لشركات الكهرباء لضمان عدم تحرك أسعار المواد الغذائية والكهرباء والتي يتم من خلالها استخدام المازوت لتوليد الكهرباء وحتى لا يتحملوا العبء.

أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في قرارها الصادر أمس بتحريك ورفع الأسعار الحالية للبنزين والمازوت الخاص بالمستودعات، وذلك للربع الرابع من العام الميلادي الحالي أكتوبر2021- يناير 2022.

وجاءت الأسعار الجديدة للمواد البترولية كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تحريك سعر بيع المازوت للمستودعات ليصل إلى 4200 جنيه للطن، وتثبيته للصنعات الغذائية عند 1500 جنيه للصناعات الغذائية، و2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء.