مسؤول حكومي يكشف مصير أسعار السولار بعد زيادة البنزين

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة التسعير التلقائي للوقود، اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار البنزين، والتي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار تثبيت أسعار السولار جاء مرعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.

ثبتت أسعار السولار

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ثبتت أسعار السولار، عند 6.75 جنيه للتر، نظرا لأن سعر السولار يؤثر على جميع فئات المواطنين.

ولفت إلى أنه إذا ارتفعت أسعار السولار كانت سترتفع أسعار المواصلات العامة، وكذلك القطارات التي تستخدم السولار في حركتها وتشغيلها، وكذلك ارتفاع اسعار الأطعمة نظرا لاستخدام السولار كوقود لسيارات النقل.

تحريك أسعار البنزين

كان قد قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحريك أسعار بيع اللتر من البنزين بمحتلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشاً، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وبموجب قرار «الملا»، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل تحت رقم 1680 لسنة 2021؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح 7 جنيهات.

وبحسب القرار؛ فإن سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك، سيصبح بسعر 8 جنيهات و25 قرشاً، شامل الضريبة على القيمة المضافة، فيما سيصبح سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، بسعر 925 قرشاً شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم اعتماده من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن نتائج لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

سعر بيع طن المازوت

كما أصدر الوزير قراراً أخر بشأن سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ليصبح 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.