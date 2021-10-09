دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في شركات المياه

قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشري، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية من 3-10 حتى 6-10-2021 شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

رفع كفاءة الموظفين تماشيا مع خطة الدولة ضمن خطة الشباك الواحد

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أنه تم تنفيذ تدريب على قاعدة بيانات موحدة CMS عملا بتوجيهات الشركة القابضة لتدريب موظفي الخط الساخن بالأفرع على تلقي البلاغ والإبلاغ والمتابعة والإفادة في حينه ورفع من كفاءة الموظفين تماشيا مع خطة الدولة ضمن خطة الشباك الواحد وتطوير العمل الوظيفي والتعريف بالمهام لتسهيل القيام بها، وتفعيل دور الموظفين بالأفرع بتلقي البلاغات والتسجيل الفوري على قاعدة البيانات الموحدة CMS

وأضاف أنه يستمر مركز التدريب في تقديم دورات في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتي شملت تنفيذ دورة تدريبية عن معرفة أساسيات المعالجة ومكونات المحطة والتعرف على مراحل تنقية المياه، وكذلك دورة تدريبية عن تطهير شبكات الصرف الصحي وأنواع المواسير والقطع الخاصة للتعرف على أنواع المواسير والفرق بين خطوط الطرد وخطوط الانحدار وأنواع الصمامات والغرض من استخدامها وأنواع المعدات المستخدمة في تطهير الشبكات.