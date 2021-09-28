رئيس مياه القناة: البدء في تنفيذ خطة غسيل شبكات مياه الشرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، بدء خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وذلك بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

ضبط جودة مياه الشرب وبيان إحصائي بعدد العينات من المحطات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد عينات المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة.

غسيل شبكات مياه الشرب دوريا بحضور متخصصين

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يجرى غسل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، وتفتح المحبس بمحضر تضامنى، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأشار رئيس شركة مياه القناة، أنه يجرى أيضا عمل حملة مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.