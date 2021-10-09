افتتاح مجمع تعليمي ببني سويف ضمن مبادرة «حياة كريمة» غدا

في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» تستعد المؤسسة لافتتاح مشروع المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف، غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

تم البناء خلال 6 أشهر فقط

ذلك الصرح التعليمي الذي تم تنفيذه بالكامل خلال 6 أشهر فقط، ويشمل مدرسة تعليم أساسي بها 33 فصلا، ومدرسة تعليم فني بها 12 فصلا ليصبح إجمالي المشروع 21 مليون جنيه.

الصرح التعليمي ملحق به 6 ورش

الصرح التعليمي ملحق به مبنى الورش والذي يحتوى على 6 ورش، ومن المقرر أن تبدأ الفعالية في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وإيمانا بأهمية التعليم في تكوين شخصية الأفراد وبحق المواطن المصري في تلقي خدمات تعليمية جيدة، انطلقت مبادرة حياة كريمة في إحداث ثورة تعليمية في قرى الريف المصري، تسعى إلى إنهاء أزمة كثافة الفصول التي يواجهها طلاب القرى البسيطة، إلى جانب توفير أدوات تعليمية حديثة تساعد على الفهم وسهولة التلقي، ويستعد الطلاب لاستقبال عام دراسي جديد في مدارس مجهزة ومؤهلة للعملية التعليمية.

في وقت سابق كان طلاب قرية «كفر الحاج شربيني» إحدى القرى التابعة لمركز شربين، يعانون من جدران المدرسة المتهالكة، والمقاعد داخل الفصول كانت بالية، كلما دخل المعلم في موعد الحصة وجد كثافة يصعب معها الشرح وتنهار معها العملية التعليمية، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة التعليم الأساسي بالقرية لإنهاء أزمة التعليم والتعلم.

وقبل أن يصل قطار مبادرة حياة كريمة إلى محافظة البحيرة، كان أهالي قرية «بني سلامة» التابعة لمركز وادي النطرون يعاونون من كثافة الطلاب في الفصول وصعوبة تلقي العلم، حتى انطلقت أعمال البناء لمدرسة جديدة للتعليم الأساسي بالقرية وأوشكت الأزمة على الانتهاء.