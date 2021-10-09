«القابضة للمياه»: حملات لتوعية المواطنين بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

قال المهندس رجب السعيد محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمتا حملة توعية بقرية أبو قرقاص البلد ضمن الحملات التي تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالي وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالي وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه كما قامت إدارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميداني للقرية ولقاء جماهيري مع اللجنة المجتمعية بالقرية، حيث أن المكون التوعوي والمجتمعي هام في التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية وتحقيق تأثير إيجابي لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

استمرار العمل بكل قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على استمرار العمل بكل قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهي مغاغة والعدوة ودير مواس وملوي وأبوقرقاص وتحقيق نسب إنجاز عالية.

فيما أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا خدمة إرسال رسائل SMS لمواطني محافظة المنيا، لإخطارهم بمواعيد الأعطال والصيانة، لتكون من أولى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وتشمل المنظومة إرسال رسائل للمواطنين بكافة شبكات المحمول المختلفة وتغطية المحافظة بالكامل بهذه الخدمة بالإضافة إلى أرقام الخط الساخن 125 أو الموبايل 01271196916، 01050509013، وخدمة الواتس، 01271269587، والموقع الإلكترونى للشركة وصفحتها على الفيس بوك.