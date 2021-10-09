القباج تطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى حياة كريمة غدا

أعلنت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، غدا الأحد، الموافق 10 أكتوبر 2021.

تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية

وأشارت القباج، إلى أن المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل في قرى حياة كريمة» بأربعة محافظات: «بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج»، تهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكل أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الحملة تستهدف كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأن الحملة ستركز على نشر الوعي بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

استهداف 15 ألف سيدة من السيدات في سن الإنجاب

وأوضحت أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، مؤكدة على أنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت على أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دور كبير في التوعية وفي حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

وأكدت القباج على أن أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري في معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التي بنيت على التمرد وغياب الوعي، مشيرة إلى أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه «الوعي»، مؤكدة على أن القوة الحقيقية للدولة تكمن في ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعي الوطني السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعي ليس مفهوما انعزالياً ولا إقصائياً.