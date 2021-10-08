أهداف «حياة كريمة» في التعليم بالأرقام.. إنشاء 14 ألف فصل وتطوير 1249 مدرسة

انطلق قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير من المصريين في الريف، فهو مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف منه أكثر من نصف سكان مصر، في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزوها للقضاء على الفقر بها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، وذلك باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، التي من بينها قطاع التعليم.

ويعمل المشروع القومي «حياة كريمة»، على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية، حيث تستهدف الدولة من خلاله إنشاء 14 ألف فصل، وصيانة ورفع كفاءة 25% من المدارس القائمة المتهالكة، أي ما يعادل 1249 مبنى مدرسيا.

خطة البنية التعليمية ضمن جهود «حياة كريمة»

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه، أن خطة البنية التعليمية، تشمل 4556 فصلا لخفض معدلات كثافة الفصول، 2231 فصلا لإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، 349 فصلا لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، 2838 فصلا لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، 3646 فصلا، ضمن إحلال المدارس غير الصالحة، و796 فصلا لزيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني.

كما تستهدف المبادرة لأول مرة بناء مناهج تعليمية لما قبل رياض الأطفال، وتمصير فكرة الفراغات الذكية، وإنشاء 4 آلاف فصل ذكي.

ويعد هذا المشروع التنموي غير المسبوق، الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، وهو ما جعل الحكومة تضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، التي من خلالها يتم بشكل يومي مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.

125 مدرسة تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد بفضل «حياة كريمة»

وأعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، في تصريح سابق له، أن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أثر كبير على الأرض، وقطاع التعليم نال منها نصيب الأسد في محافظة سوهاج، حيث يوجد نحو 125 مدرسة دخلت الخدمة في بداية العام الدراسي الجديد بتكلفة مليار جنيه، موزعة على 7 مراكز على مستوى سوهاج.

14 شاحنة تحمل تجهيزات للمدارس ضمن «حياة كريمة» بالغربية

من جانبه، قال الدكتور طارق طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان صادر عن المحافظة، إنه جارِ بناء وتطوير 101 مدرسة بقرى زفتى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتخفيف كثافة الفصول وتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية لأهالينا في الريف، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الإدارة التعليمية بزفتى، تسلمت 14 شاحنة تحمل تجهيزات للمدارس التي يتم بناؤها وتطويرها، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى، لتوزيعها على المدارس، تشمل كافة تجهيزات المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، فضلا عن التجهيزات بين أثاث، وأدوات للأنشطة وأجهزة.