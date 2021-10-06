نادي المهندسين بالفيوم يكرم أبناء الأعضاء المتفوقين علميا (صور)

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، إن مهندسي مصر أثبتوا كفاءة عالية خلال السنوات السبع الأخيرة، مقارنة بزملائهم في دول العالم، لافتا إلى أن سواعد مهندسي مصر أنشأت الجمهورية الجديدة ودعمت المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، كالطرق والنقل وملف الطاقة، الذي شهد طفرة كبيرة، ومشروعات الإسكان والبترول وتعمير القرى المصرية الجديدة كل ما شهدته مصر من إعجاز حقيقي خلال هذه السنوات.

ولفت النقيب العام لمهندسي مصر إلى أن «اهتمام القيادة السياسية بالمهندسين يلقي على عاتقنا مسؤوليات كبيرة، وهذا ما لمسناه خلال فعاليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعمير الريف المصري».

نقيب المهندسين يناشد الخريجين الجدد ببذل المزيد من الجهد من اجل مصرنا الغالية

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ضاحي، أثناء حضوره الحفل السنوي الذي تقيمه نقابة المهندسين بالفيوم برئاسة المهندس هشام والي، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة، والحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة وحديثي التخرج والمهندسين المحالين علي المعاش، وتكريم أسر المتوفين من المهندسين، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة العامة للمهندسين.

وناشد نقيب المهندسين الخريجين الجدد ببذل المزيد من العمل والجهد والعطاء من أجل مصرنا الغالية، وكشف ضاحي عن نجاح دور النقابة العامة للمهندسين ممثلة في هيئة المكتب، في إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء نادي للمهندسين بالفيوم ليكون ملتقى لكافة المهندسين.

محافظ الفيوم: علم الهندسة قائم على التخيل والإبداع مقترنا بالدقة في العمل

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن علم الهندسة قائم على التخيل والإبداع مقترنا بالدقة في العمل، لافتا إلى أن حجم المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تحدث في مصر في كل المجالات نتاج إرادة وعزيمة لمهندسين وطنيين شرفاء، مشيرا إلى أن المشروعات التي تشهدها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خير دليل على ما يحدث من تطور وتقدم بمختلف الأصعدة والقطاعات.

وأعرب الأنصاري عن سعادته البالغة للمشاركة في الحفل السنوي الذي تقيمه نقابة مهندسي الفيوم، لتكريم أبنائها المتفوقين علميا، والذي يتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار أكتوبر.

في ختام الحفل منح محافظ الفيوم درع المحافظة للمهندس هاني ضاحي، كما تلقى المحافظ درع نقابة المهندسين هدية.