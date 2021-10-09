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معلمة طفل «عاوز أروح» تكشف سبب بكائه أمام محافظ الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
03:05 م | السبت 09 أكتوبر 2021
محافظ الدقهلية والطفل

محافظ الدقهلية والطفل

بكاء الطفل أحمد عبد الوهاب، التلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي، مركز المنصورة أمام محافظ الدقهلية اليوم كان هو الحدث الأبرز في أحداث أول أيام الدراسة بمدارس الدقهلية، فلم يتمالك الطفل نفسه من البكاء ورغبته في العودة إلى المنزل بعد أن تكتب له المعلمة في الفصل الواجب حسب وصية والدته له، والتي أكدت أن المعلمة ستكتب له الواجب ليكمله في البيت.

مدرسة توضح سبب بكاء الطفل أمام محافظ الدقهلية

وفسرت مرفت متولي، مدرسة فصل لغة عربية، التي يدرس بها الطفل أحمد سبب بكائه، قائلة: إن أول يوم للتلميذ يخرج من حضن أمه إلى المجتمع، ولذلك تكون الرهبة، ودورنا هو استيعاب الأطفال مثل هذه الحالة، والطفل كمل اليوم بعدها بصورة طبيعية.

وأضافت ميرفت، لـ«الوطن»: الطفل أحمد بعد أن غادر المحافظ الفصل بدأ يأكل السندوتشات التي أحضرها من بيته، ويندمج في الفصل وظل معنا حتى نهاية اليوم الدراسة وحضرت والدته لتعيده إلى المنزل.

وأشارت إلى أن والدة الطفل أكدت له أن المدرسة ستكتب له الواجب ويعود إلى البيت، متابعة «ولذلك كان يطلب مني أن أكتب له الواجب».

والد الطفل: ابني بكى بسبب الرهبة 

وقال عبد الوهاب عادل محمد، والد الطفل أحمد، إن الطفل كان عنده هيبة وخوف من المدرسة، ويريد أن يجري وينطلق لا أن يجلس، «الموقف كله كان رهبة وخاصة في الزحام الذي حدث صباحا أثناء دخول المدرسة».

وبكى الطفل أحمد عبد الوهاب بالصف الأول الابتدائي في مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمة، وهو داخل الفصل وهو يردد «عاوز بابا» وذلك أثناء دخول الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الفصل ويرافقه علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، للتأكد من انتظام العملية التعليمية والالتزام بالإجراءات الاحترازيةـ خلال أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022.

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