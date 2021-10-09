الدقهلية تبدأ الدارسة في 300 مدرسة بنظام الفترتين وسط إجراءات احترازية

انطلقت الدراسة اليوم في 300 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتي تعمل بنظام الفترتين، من بين 3630 مدرسة على مستوى المحافظة، وسط التزام الطلاب بالكمامات والتباعد في طابور الصباح، على أن تنطلق الدراسة في باقي المدارس غدا الأحد، وسط ظروف مختلفة عن العاملين الماضيين بحضور إلزامي لجميع الطلاب للمدارس، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتنبيهات المشددة للحماية الشخصية، وفي نفس الوقت تطعيم كل العاملين بالمدارس بلقاح فيروس كورونا.

انتظام مدارس الفترتين في الدقهلية

وشهدت مدارس الفترين صباح اليوم السبت توافد الطلاب على المدارس وانتظام الحضور، ووقفوا في أول طابور صباح للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وستبدأ علمية تسلم الكتب الدراسية للطلاب، للبدء الفوري في العملية الدراسية حسب الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«عبد الرؤوف»: إنشاءات جديدة وتوسعات في 27 مدرسة

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وازرة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الدولة عملت علي التوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول، حيث طُرحت 27 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات ضمن مشروعات المبادرة بقرى شربين من أجل تحقيق عام دراسي متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لانتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة.

وأضاف «عبد الرؤوف»، في تصريحات صحفية، أن باقي مدارس المحافظة والتي تعمل بنظام الفترة الواحدة استعدت لاستقبال طلابها، وانتهت جميع المدارس من عمل الاستعدادات اللازمة لبدء عام دراسي جديد وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث أصبح حضور الطلاب إلزامي منذ اليوم الأول لعام الدراسي، وذلك بعد أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمدرسين.