تلميذ يفاجئ محافظ الدقهلية في المدرسة: «عاوز أروح» (فيديو)

موقف طريف تعرض له الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عندما أجرى جولة تفقدية بإحدى مدارس المحافظة، إذ فوجئ بطفل بالصف الأول الابتدائي يبكي أمامه طالبا العودة إلى المنزل، «عاوز أروح.. عاوز بابا».

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بكاء التلميذ للمحافظ

المحافظ سأل التلميذ عن سبب بكائه فأجابه قائلا: «عاوز بابا، عاوز أرجع البيت» ثم طلب التلميذ من المعلمة أن تكتب له الواجب «علشان أروح»، فردت المعلمة عليه «أنا اتصلت على بابا علشان يجي يأخدك».

سأل المحافظ عن اسم الطفل، وتعجب من بكائه «شايف كل زمايلك ولا واحد فيهم بيعيط»، ثم طلب أحد الحضور التلاميذ بأن يصفقوا لزميلهم فاستجابوا له، وجلس بعدها التلميذ في الفصل ليستكمل اليوم الدراسي.

وتفقد المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم عدد من مدارس المحافظة منها مدرسة الثانوية الفنية الالكترونية بالمنصورة، ومدرسة منية سندوب للعليم الأساسيـ بالإضافة إلي مواقف السيارات ومستشفى اجا.

عبد الرؤوف: انتظام الدراسة في 300 مدرسة

ومن جانبه، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انتظام الدراسة في 300 مدرسة في اليوم الأول للعام الدراسي 2021/2022 ، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتعقيمات وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب، وتحقيق التباعد الاجتماعي لسلامة وأمن الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

ومن جهة أخرى، تفقد وحيد حشيش مدير عام الإدارة التعليمية، ببلقاس مدرسة الاعدادية للبنات الفترة الصباحية لمتابعة المدرسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة، وكان في استقباله آمال الديب مديرة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة الذين رحبوا بالزيارة، وتفقد الفصول وأكد بضرورة الاهتمام بالمستوى التعليمي للطالبات وسط إجراءات احترازية.