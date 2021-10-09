«أتيليه القاهرة» يُكرم إلهام شاهين ويمنحها العضوية الشرفية

قال الفنان أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، اليوم، أن «جماعة الكتاب والفنانين بالقاهرة»، تكرم في السادسة مساء اليوم، الفنانة إلهام شاهين وتعطيها العضوية الشرفية؛ كونها فنانة مثقفة وواعية ومحبة للثقافة والفنون، وذلك في إطار حرص الأتيليه على الاحتفاء بالرموز الفنية والفكرية المؤثرة في المجتمع.

وتابع «الجنايني»، أن الفنان أبو الفضل الشيخ يقدم في معرضه بالأتيليه مجموعة من اللوحات تقارب 30 لوحة زيتية.

وتشارك الفنانة إلهام شاهين، اليوم، في افتتاح معرض الفنان أبو الفضل الشيخ للفن التشكيلي بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة، والذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

وأضافت إلهام شاهين في تصريح لـ«الوطن»، أن حضورها المعرض والندوة يأتي تلبية لدعوة كريمة من الدكتور أحمد الجنايني رئيس مجلس أتيليه القاهرة «جماعة الكتاب والفنانين بالقاهرة».

إلهام شاهين تعلن عن التبرع بأعضائها بعد الوفاة

وأثارت الفنانة إلهام شاهين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها محرك البحث «جوجل»، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن نيتها بالتبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح، ولاقت دعوتها ترحيبا كبيرا في الوسط الثقافي والفني.

كما تصدرت «شاهين»، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية أيضا، بعد إطلاقها عددًا من التصريحات النارية، في ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة احتفالًا بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14.

إلهام شاهين تواجه الإخوان

ومن بين هذه التصريحات قالت شاهين، إنها واجهت جماعة الإخوان وحصلت على أول حكم قضائي تاريخي بإغلاق قناة فضائية، وأقامت دعوى قضائية ضد الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن عبدالله بدر نشر لها صورا مزورة بتركيب وجهها على جسد سيدة أخرى ترتدي مايوه بيكيني.

كما أعلنت خلال الحفل عن تجهيزها لفيلم «بنات صابرة»، والذي يناقش قضايا كثيرة للمرأة من بينها زواج القاصرات.