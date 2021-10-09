كيف يحافظ «الخدمة المدنية» على أعمار الموظفين؟.. رئيس «التنظيم» يوضح

«قانون الخدمة المدنية يحافظ على أعمار الموظفين».. عبارة أطلقها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أحد تصريحاته الصحفية السابقة، للتأكيد أن قانون الخدمة المدنية احتوى على مزايا كبيرة، راعت مصلحة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

مزايا كبيرة وعديدة لقانون الخدمة المدنية

يوضح الدكتور صالح الشيخ مزايا قانون الخدمة المدنية، والتي يأتي من بينها أنه يحافظ على أعمار الموظفين.. وتستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن حركة الترقيات الأخيرة من شأنها الحفاظ على أعمار الموظفين، لأنها تساعدهم على الترقية بشكل أسرع من الماضي، لافتا إلى أن قانون رقم 47 لسنة 1978، الملغي كان يطبق الدرجات الوظيفية، حيث كان يعتمد تعيين أصحاب المؤهلات العليا إلى الدرجة الثالثة مباشرة، ثم يصعد الدرجات الثانية والأولى بعد سنوات كثيرة.

«الشيخ»: الخدمة المدنية يطبق ما يعرف بالمستويات الوظيفية

وأشار «الشيخ»، في تصريحات صحفية، إلى أن قانون الخدمة المدنية، يطبق ما يعرف بالمستويات الوظيفية، وبين كل مستوى 3 سنوات فقط، وتم تعديل هياكل الأجور أيضا ليضاف نسبة تصل إلى 25% على الراتب بعد الترقية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قرار الترقيات الأخير الذي استفاد منه نحو 800 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، نفذته الوحدات الحكومية، من وزارات وهيئات والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كل منها وفقا للوائحها الداخلية.

جدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي تمتنع معها ترقية الموظف إذا توافرت فيه ومنها، أن يكون الموظف الحكومي معارا، فيتم منع ترقيته، ولا يزول المنع، إلا بعد عودته من الإعارة، وكذلك الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر، فهو هنا ليس له ترقية حتى يعود من الإجازة، ويمنع أيضا الموظف من الترقيات، إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك، قبل محو الجزاء الموقع عليه، والموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية من الترقيات، حتى يحصل على البراءة، والموظف الموقوف عن العمل، بسبب الإحالة للمحاكمة التأديبية.