8 شباب يسافرون من كفر الشيخ إلى الدقهلية بالدراجات.. «70 كيلو في 3 ساعات»

بروح عالية وحماس ورشاقة، حرص 8 أصدقاء من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على إطلاق مبادرة لتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتحسين لياقتهم البدنية، وذلك عن طريق تشجيع أصدقائهم على ركوب الدراجات الهوائية، والتنقل بها بين المحافظات.

الشباب الثمانية قطعوا 70 كيلومتراً بدراجتهم الهوائية، من مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، سبقتها رحلات متنوعة لمسافات متقاربة طوال الشهور الأخيرة، وذلك لنشر ثقافة الاهتمام بالدراجات الهوائية كرياضة أو وسيلة مواصلات، للحد من التكدسات المرورية، والتوعية بأهمية الرياضة، مُوثقين رحلاتهم عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«حبينا ننشر ثقافة ركوب الدراجة الهوائية، وكسر حاجز الخوف لدى الناس من التحرك للمسافات الطويلة على هذه الدراجة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الرياضة»، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم حسين، صاحب الـ21 عاماً، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، وأحد المُشاركين في المُبادرة، حديثه لـ«الوطن».

سباق الدراجات يستغرق 3 ساعات

وقال «حسين»، «إحنا بنطلع سباقات بالدراجات بس مسافات مش طويلة كدة، وقرّرنا نطلع المنصورة، وقعدنا 3 أيام نظبط الدراجات، ونتمرن كويس، وصلينا الفجر يوم الجمعة، وطلعنا على طول متوجهين من بيلا إلى المنصورة، وأخدنا المشوار في 3 ساعات، عبارة عن ساعة ونص رايح، وقعدنا ريحنا شوية بعد ما وصلنا المنصورة وشربنا مية، وبعد كدة رجعنا لبيلا في نفس المدة ساعة ونص، وقطعنا مسافة 70 كيلومتر في الرحلة».

قرّر الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 20 و23 عاماً، إطلاق المبادرة قبل بدء العام الجامعي الجديد، بحسب «حسين»: «إحنا قررنا نبدأ المُبادرة قبل بدء الدراسة لأننا كلنا في المرحلة الجامعية، والمُبادرة شارك فيها عدد من أصحابي، وهم المهندس أحمد أبو العطا، ومحمد الجندي، طالب في تجارة، وأدهم سليت، طالب في حقوق، وأسامة المرسي، طالب في تجارة، ومحمد طارق، طالب في طب بشري، ومحمد الدرولي، طالب فى تجارة، ومحمد القريدي، طالب في حقوق».

أدوات رحلة الدراجات من كفر الشيخ للدقهلية

«بيكون مع كل واحد فينا شنطة فيها أكل خفيف عبارة عن باتيه ومية وعصير، وأدوات صيانة الدراجة علشان لو حصل عطل أو حاجة في الطريق، والحمد لله محصلش حاجة خلال الرحلات اللي فاتت، وإن شاء الله مُستمرين في رحلاتنا بالدراجات وهنلف كل محافظات مصر»، هكذا تحدث «حسين» عن الأدوات التي يستخدمونها خلال الرحلة.

المبادرة تحمل شعار «دراجتك.. صحتك»

طالب «التربية الرياضية» أكد أن المبادرة تأتي تماشياً مع المبادرة الرئاسية التي تحمل شعار «دراجتك.. صحتك»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلاً من الاعتماد على وسائل التنقل المُستهلكة للوقود والمُلوثة للبيئة.