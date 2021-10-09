السيسي يوجه بتقديم التسهيلات والدعم لأنشطة الحرف اليدوية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم معرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يتفقد قاعات وأجنحة معرض «تراثنا»

وتفقد الرئيس السيسي، قاعات واجنحة المعرض الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض، إضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

السيسي يتبادل الحديث مع العارضين ويستمع لأفكارهم ومقترحاتهم

وتبادل رئيس الجمهورية، الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهاً بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الي الاسواق.

ويضم معرض «تراثنا»، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جناحًا مخصصًا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من مختلف المراكز والقرى المستهدفة، في ترجمة حقيقية لأهداف المبادرة التي تتمثل في مساعدة المواطن المصري على تطوير مهاراته وإمكاناته واستغلالها ليتمكن من بدء مشروع جديد أو تطوير مشروعه القائم مما يساعده في توفير مصدر اقتصادي مناسب للدخل يسهم في تحسين مستوى معيشته.

وحصل العارضون المشاركون في الدورة الحالية من معرض «تراثنا» على دورات تدريبية متخصصة بداية من تعليمهم أسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطط العمل أو تطوير مشروعاتهم القائمة، كما تمّ توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات، إلى جانب الخدمات التسويقية من خلال إشراكهم بالمعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو يشارك في تنظيمها.

وخلال فعاليات معرض «تراثنا»، يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات تسويقية متنوعة ومجانية لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك خلال وحدات متخصصة لتطوير الأعمال والمشروعات، تضم عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

ويفتتح معرض «تراثنا»، أبوابه للجمهور ، بمركز مصر للمعارض الدولية اعتبارًا من اليوم السبت في تمام الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 10 مساءً، ويوميًا حتى يوم 15 أكتوبر، من الساعة 11 صباحًا وحتى العاشرة مساءً.