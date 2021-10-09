تشييع جثماني طالبتين لقيتا مصرعهما في حادث سير بالبحيرة (فيديو وصور)

شيع الآلاف من أهالي قرية البهي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثماني طالبتين بالمعهد الأزهري، إثر تعرضهما لحادث دهس، صباح اليوم، أثناء ذهابهما إلى المدرسة.

الحزن يخيم على القرية

وخيم الحزن على أهالي القرية عقب إعلان نبأ وفاة الطالبيتن إثر اصطدام سيارة نقل بهما، في مدخل القرية، وأصيب ذوي الطفلتين بحالة من الإغماء والانهيار أثناء تشييع الجثامين.

مصرع طالبتين في حادث سير

ولقي طالبتان مصرعهما، وأصيبت أخرى، إثر تعرضهن لحادث اصطدام سيارة نقل بهما، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت الطالبة المصابة إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثتي طالبتين وإصابة طالبة أخرى بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المجني عليهم

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل من إسراء مدحت حلاوة، 13 عامًا، وحنين عوض عبد الوهاب العتوي، 13 عامًا، وإصابة جهاد أشرف محمد، 13 عامًا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء بالجسم، وجاري إسعاف المصابة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.

حفظ الجثتان تحت تصرف النيابة

ونُقلت الجثتان لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.