توصيات منتدى الشباب المصري الروسي: تدشين برنامج للذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، خلال حفل ختام المنتدى، الذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي انطلقت فعالياتها 30 سبتمبر 2021، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.

تدشين برنامج علمي للذكاء الاصطناعي

وجاءت التوصيات، التي أعلنتها فالريا طوروتيرنكوفا، المشاركة بالمنتدى من الوفد الروسي، نتيجة لعقد العديد من ورش العمل والورش التفاعلية واللقاءات والمحاضرات والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، التي أقيمت على مدار 9 أيام، وخرجوا بتوصيات، جاءت على النحو التالي:

1- تدشين برنامج علمي حول الذكاء الاصطناعي تكون مهمته نقل المعارف والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال الهام.

2- تعميم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلقة بمعالجة اللغات الطبيعية، بحيث تكون موجهة بالأساس إلى الترجمة بين اللغتين العربية والروسية.

3- إقامة تعاون ثنائي بين البلدين في مجال المدن الذكية Smart Cities، والتحول الرقمي Digital Transformation.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

4- الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل التنمية وإعطائها الأولوية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومواجهة مشكلات التغير المناخي، وكذا تدشين مشروع مصري روسي مشترك، يهدف إلى التعاون في مجالات ريادة الأعمال وتسريع الابتكار، ويهتم بالأساس بثلاث أنواع من ريادة الاعمال: وهي ريادة الأعمال والابتكار في مجالات (الرياضة- الاقتصاد الإبداعي- المجالات المجتمعية)، بالإضافة إلى إقامة مجلس شبابي ثنائي بين مصر وروسيا، يهتم بتفعيل أطر التعاون في المجالات والقضايا المتعلقة بالشباب في البلدين.

تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا

حضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا لدى مصر، وألكسندر يجورتشيف، نائب رئيس الوفد من الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب بروسيا الاتحادية.