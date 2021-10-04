وزير التعليم العالي يفتتح كلية الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان بالمنوفية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان بالمجمع الطبي بشبين الكوم علي مساحة 7354م 2 ، وأزاح الوزير الستار عن اللوحة التذكارية للكلية والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى طبقا للمعايير الهندسية.

وتتكون الكلية من دور أرضى و 7 أدوار علوية وتضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة وقاعات تدريس وعيادات التدريب العملي والمكاتب الإدارية ، حيث تم الإنتهاء من كامل الهيكل الخرساني للمبنى والتشطيبات الخارجية للواجهات، كما تم الإنتهاء من أعمال طرح وتوريد أجهزة السميليتور وأجهزة الأسنان وبنشات المعمل وقواطيع عيادات الأسنان.

تجهيز كلية الذكاء الاصطناعي بأحدث النظم في العالم

كما افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كلية الذكاء الاصطناعي، والتي تم تجهيزها وفق أحدث النظم العلمية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل، واستمع إلى شرح عن المبني والأجهزة المستخدمة فيه والمعامل المجهزة على أعلى مستوى، من الدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد الكلية، مؤكدا أن الكلية تضم عددا من الأقسام الجديدة لتواكب التطور الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم .

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن كامل تقديره لدعم محافظ المنوفية ومساندته لإنشاء الجامعة الأهلية والتي تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لتأهيل خريجين قادرين علي اقتحام سوق العمل من خلال البرامج التعليمية الجديدة في مختلف المجالات العلمية والبحثية وتساهم في صناعة المستقبل، موجهاً بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقاً للجداول الزمنية تمهيداً لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2022 – 2023 .

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، مقر جامعة المنوفية الأهلية وذلك للإطمئنان على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ.

الانتهاء من الهيكل الخرسانى لجامعة المنوفية الأهلية

كما تفقد وزير التعليم العالي، ومحافظ المنوفية، ورئيس الجامعة كافة الأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه طبقاً للخطة الموضوعة للجامعة الأهلية، والمقامة علي مساحة 18 فدانا طبقاً لأحدث النظم التعليمية الحديثة بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز ومدينة بركة السبع، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجاري أعمال التشطيبات لمبنى إدارة الجامعة ومبنى المعامل، كما تم الانتهاء من أعمال البدرومات وجاري العمل في الدور الأرضي لمبنى العلوم الإنسانية والذي يتكون من أرضي و 4 أدوار متكررة، وجاري حالياً البدء في الإعداد لتنفيذ أعمال مبنى العلوم الطبية المقام علي مساحة 2300م2 .

محافظ المنوفية يشيد بمشروع جامعة المنوفية الأهلية

وأشاد محافظ المنوفية بحجم الأعمال التي تم تنفيذها بمشروع جامعة المنوفية الأهلية في وقت قياسي، مؤكداً أن الجامعة ستكون صرحاً علمياً متميزاً ضمن سلسلة الجامعات الأهلية في مصر وإنعكاساً لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأهالي المنوفية .

كما أكد رئيس جامعة المنوفية أن هناك تطورا واضحا في مؤشرات جودة التعليم على كافة المستويات، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية بأحدث النظم والوسائل التكنولوجية الحديثة ووفقًا للمواصفات العالمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة لتخريج طالب متميز مواكب لمتطلبات سوق العمل.

مبارك: جامعة المنوفية أسهمت في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها

وأعرب رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بهذه الزيارة الهامة وبتواجد وزير التعليم العالي فى رحاب جامعة المنوفية التى سعت منذ نشأتها لتقديم خدمات تعليمية وثقافية وبحثية ومجتمعية، وأسهمت بشكل فعال في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وبنائها علميا وثقافيا، إلى جانب إسهاماتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتساهم بكل ماتملك من إمكانيات بشرية وقدرات فى تنفيذ كل مايخدم الوطن من مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية ومبادرات رئاسية.