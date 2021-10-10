كريستوفر نولان يقدم قصة «والد القنبلة النووية» في فيلم «Oppenheimer»

وقع اختيار المخرج الأمريكي كريستوفر نولان، على نجم مسلسل «Peaky Blinders»، كيليان مورفي، لأداء دور الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، في الملحمة التاريخية القادمة لـ «نولان»، بعنوان «Oppenheimer».

فريق عمل فيلم «Oppenheimer»

الفيلم من تأليف نولان وإنتاج إيما توماس وتشارلز روفن من شركة «أطلس إنترتينمنت»، وهو مأخوذ عن الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر» للكاتب كاي بيرد ومارتن جيه شيروين، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتتولى شركة «Universal Pictures» إنتاج الفيلم، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار بعد فوزها بالحقوق في حرب مزايدة محمومة مع شركات إنتاج منها «باراماونت» و«سوني» و«وارنر براذرز».

سيبدأ إنتاج الفيلم في أوائل عام 2022، وسيتم تصوير فيلم «Oppenheimer» مثل أفلام نولان السابقة مثل «دونكيرك» و«فارس الظلام» بكاميرات «آيماكس»، وتتولى شركة «Universal Pictures» توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم، وستطلق الفيلم في دور العرض بأمريكا الشمالية في 21 يوليو 2023.

قالت دونا لانجلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «Universal Filmed Entertainment»، «لقد حطمت أفلام كريستوفر نولان وإيما توماس حدود ما يمكن أن تحققه السرد القصصي السينمائي»، متابعة: «يسعدنا العمل جنبًا إلى جنب معهم في هذا المشروع الاستثنائي، ونشعر بالامتنان لشغفهم المشترك بالتجربة السينمائية».

قصة فيلم «Oppenheimer»

وتدور أحداث الفيلم حول الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، المدير العلمي على مشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية ويعرف أوبنهايمر بـ «والد القنبلة النووية».

وعلى الرغم من أن أوبنهايمر، قد لعب دورًا رئيسيًا في صنع الأسلحة الذرية، إلا أنه أصبح فيما بعد يشعر بمشاعر معقدة بشأن قوتها المميتة، لقد ضغط من أجل السيطرة الدولية على الطاقة النووية وعارض إنشاء قنبلة هيدروجينية أكثر تدميراً.