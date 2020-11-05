كريستوفر نولان: سعيد باقتراب إيرادات Tenet من الـ350 مليون دولار

يعد فيلم Tenet، أمل صناع السينما وعودة الجماهير مرة أخرى إلى القاعات بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في تكبد الكثير من الخسائر.

ومنذ طرح الفيلم 3 سبتمبر وإلى اليوم، حقق إيرادات وصلت لـ347 مليون دولار، وهو ما يراه البعض أقل من المتوقع، خاصة بعد طيلة انتظار للفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان.

وفي إجابة على سؤال وجه له من قبل الناقد السينمائي توم شون، لصالح صحيفة لوس أنجلوس تايم، حول رأيه فيما حققه الفيلم في زمن "الكورونا"، قال "نولان" إنه سعيد للغاية بمبيعات تذاكر الفيلم حيث حقق ما يقرب من 350 مليون دولار"، معربًا عن قلقه فيما هو قادم بشأن السينما.

"Tenet" من بطولة جون ديفيد واشنطن، بجانب روبرت باتينسون وإيليزبيث ديبيكي، وكتبه نولان، تكلفة إنتاجه 205 مليون دولار، ومدته ساعتين ونصف.

وجاءت إيرادات الأفلام ضعيفة للغاية الأسبوع الجاري داخل أمريكا، وحل فيلم "Tenet" في الترتيب الرابع بقائمة البوكس أوفيس، بعدما حقق خلال الأسبوع 885 ألف دولار فقط.

فيما جاء في الترتيب الأول بالبوكس أوفيس، فيلم الرعب Come play بأرباح 3.1 مليون دولار، وهو من إخراج وتأليف جاكوب تشيس، وبطولة أزهي روبرتسون وجيليان جاكوبس وجون جالاغر جونيور.

وفي الترتيب الثاني جاء فيلم Honest Thief من بطولة ليام نيسون، بعدما حقق إيرادات وصلت لـ 1.4 مليون دولار.

وفي الثالث حل فيلم الحرب مع الجد لروبرت دي نيرو، بتحقيق 1.1 مليون دولار، من إخراج تيم هيل، وسيناريو لـ مات إمبر وتوم ج ستيل، ومأخوذ من كتاب لـ روبرت كيميل سميث.

وتشهد أمريكا إقبالا ضعيفا على السينمات، نظرًا لإغلاق دور العرض في نيويورك ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى تحديد أعداد التذاكر المطروحة.