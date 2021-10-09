احتفالية كبرى لوضع حجر أساس مستشفى «900900» الجامعي بالمحلة غدا

‏أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن غدا الأحد، سيتم وضع حجر أساس مستشفى «900 900» الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى. ومن المقرر، أن يشهد الحدث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، ونائب وزير الصحة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ووفد من تنسييقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، والإعلامي أحمد شوبير، والكابتن شوقي غريب، والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.

عرض فيلم تسجيلي بعنوان «رؤيتي» في حفل الافتتاح

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن برنامج الحفل يتضمن استقبال الضيوف بموقع مستشفى 900900، ويبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الجامعة الافتتاحية، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان «رؤيتي»، ثم كلمات الضيوف، يليها عرض فيلم عن منتخب 900900، ثم كلمات للسادة الضيوف، ثم وضع حجر الأساس لمستشفى 900900 التعليمي ثم تسليم الهدايا التذكارية.

تدشين المستشفى الجديد يعد مصدر فخر لكل‏ أبناء الدلتا

وأضاف ذكي، أن تدشين المستشفى الجديد، يعد مصدر فخر لكل‏ أبناء الدلتا، كونه مشروعا وطنيا وإنجازا أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير، موضحا أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأعلى معدلات الأداء الطبية والوصول لأرقى معايير الجوده العلاجية لخدمة المرضي.