ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة على متنها 43361 طن بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7106 طن تشمل: 4100 طن فوسفات، و1688 طن أسمنت، و1318 طن يوريا.

43361 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43361 طن تشمل: 36083 طن قمح، و1200 طن ذرة، و1651 طن هيدروكسيد صوديوم، و2267 طن إبلاكاش، و2160 طن كلوريد إيثيلين.

98 حاوية مكافئة إجمالي حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 98 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وبصل أخضر) وحاصلات زراعية (بصل وقصب السكر) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وإنجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا وهونج كونج .

126837 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 355 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126837 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129360 طنا.

1736 حركة تداول الشاحنات بدمياط

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2401 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1736 شاحنة.