ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة «ONE MANCHESTER»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 23 سفينة، من بينهم سفينة الحاويات العملاقة (ONE MANCHESTER) التابعة للخط الملاحي (ONE) ويبلغ طولها 366 مترًا، وبعرض 51 مترًا وغاطس 14 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بشحن وتفريغ 1960 حاوية مكافئة والسفينة (AL RIFFA) التابعة للخط الملاحي (Hapag-Lloyd)، ويبلغ طولها 366 مترًا وبعرض 46 مترًا وغاطس 12.7مترًا والمقرر لها أن تقوم بشحن وتفريغ 1062 حاوية مكافئة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32629 طنًا تشمل: 14042 طن فوسفات و2687 طن أسمنت و15900 طن يوريا.

37226 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37226 طن تشمل: 19058 طن قمح و8450 طن خردة و918 طن خشب زان و3500 طن ذرة و500 طن ناتج حرق أفران و4800 طن كلوريد ايثيلين.

264 حاوية مكافئة حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بامية وبطاطا وفاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وبصل وبردقوش وفول سوداني ونعناع وبرسيم وينسون)، وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية والهند وأمريكا ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا وهونج كونج وسنغافورة وإسبانيا.

105271 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 725 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3537 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105271 طنا.

96805 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96805 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2334 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3831 شاحنة.