ميناء دمياط يستقبل ناقلة عملاقة لتعبئتها بـ61 ألف طن غاز لباكستان

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 22 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS TROY)، التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 متراً، وبعرض 44 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال، متجهة إلى باكستان .

رئيس هيئة ميناء دمياط يتابع عملية دخول السفينة ويوجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، عملية دخول الناقلة العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وأشارت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها مساء اليوم، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15210 أطنان، تشمل 3600 طن فوسفات، و5100 طن داى أمونيوم، و2514 طن بودرة جبس، و2356 طن كوارتز، و1640 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41124 طناً، تشمل 12442 طن ذرة، و1500 طن خردة، و15441 طن قمح، و1641 طن خشب زان، و9000 طن فول صويا، و1100 طن كلوريد إيثيلين.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 117 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (خضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كمون)، وبلغ عدد الحا.ويات الوارد 130 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1722 حاوية مكافئة

رصيد صوامع الغلال للقطاعين العام والخاص بميناء دمياط

وبينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109751 طناً، فقد بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80943 طناً، وغادر الميناء عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2613 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 20 عربة، بعد أن فرغ عدد 40 حاوية سعة 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4753 شاحنة.