ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة بإجمالي 39258 طن بضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17670 طنا، تشمل: 3700 طن فوسفات، و4450 طن مولاس، و2150 طن أسمنت، و1950 طن كسب فول صويا، و5420 طن يوريا.

39258 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39258 طن تشمل: 17843 طن قمح و9850 طن خردة و11000 طن ناتج حرق أفران و2259 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 565 طنا.

368 حاوية مكافئة بإجمالي حركة الصادر من الحاويات

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وحبة البركة وسمسم وبرسيم وزيتون وشمر وكتان ونعناع)، وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية والصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 47 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 111557 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92123 طنا.

4322 شاحنة حركة تداول الشاحنات بميناء دمياط

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا ، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4322 شاحنة.