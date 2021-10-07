ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال GASLOG SAVANNAH بطول 285 مترا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 27 سفينة، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال GASLOG SAVANNAH، أمس الأربعاء، التي ترفع علم برمودا، ويبلغ طولها 285 مترا، وعرضها 43 مترا، ومن المقرر أن تحمل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.

رئيس مجلس إدارة الهيئة يوجه برفع حالة الاستعداد

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراسيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26667 طنا، تشمل: 4367 طن فوسفات، و2692 طن أسمنت، و2576 طن رمل، و13478 طن يوريا، و3104 أطنان صويا، و450 طن زيت.

31093 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31093 طنا، تشمل: 15092 طن قمح، و1900 طن خردة، و3064 طن حديد، و8000 طن ذرة، و2983 طن زيت، و54 طن معدات.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1243 حاوية مكافئة تشمل: خضروات «بطاطا وبقدونس وخرشوف وفلفل وورق عنب وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «شمر وبصل وريحان وبرسيم وزيتون»، وفواكه «رمان»، تصدر إلى كل من الإمارات والسعودية والهند وأمريكا وإيطاليا وفرنسا وتايوان وبلجيكا وإسبانيا.

97454 طنا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وأيضا بلغ عدد الحاويات الواردة 358 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1703 مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113491 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97454 طنا.

3827 شاحنة حركة تداول الشاحنات بميناء دمياط

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وآخر مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3827 شاحنة.