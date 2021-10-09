تعرف على أبرز العوامل المؤثرة على الصحة العقلية في يومها العالمي

تحتفل منظمة الصحة العالمية في 10 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للصحة العقلية، لزيادة الوعي بتلك القضية في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في زيادة الرعاية الصحية العقلية للجميع، تعاونا مع بعض خبراء الصحة الذين يشاركون أفكارهم حول قضايا الصحة العقلية، وفقا لتقرير جرى نشره على موقع «thehealthsite».

أبرز العوامل المؤثرة على الصحة العقلية.. تعرف عليها

قال الدكتور كانشان نايكاوادي، أخصائي الرعاية الصحية الوقائية، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الصحة العقلية للأفراد، إذ يعد اضطراب القلق أحد أكثر الاضطرابات شيوعًا وتجاهلًا بين الشباب اليوم، عدم التوازن بين العمل والحياة والاكتئاب ونمط الحياة غير الصحي، وقلة الانضباط والإهمال تجاه الصحة العقلية هي بعض العوامل التي تؤدي إلى اضطرابات القلق وأمراض الصحة العقلية.

وأضاف أنه إلى جانب كل شيء، تعد جائحة كورونا أحد العوامل الرئيسية في زيادة مشاكل القلق بين السكان، والتي أدت إلى الخوف من الوقوع في المنزل، وعدم التوازن بين العمل والحياة، وقلة النشاط البدني، واليأس من التغلب على الوباء، وزيادة القلق ومشكلات الصحة العقلية، وخلط العصبية المنتظمة مع القلق، إذ يحدث اضطراب القلق عندما يكون شخص ما غير قادرًا على العمل، يبالغ في رد الفعل عندما يثير شيء ما العواطف، ويفقد ضبط النفس أثناء الاستجابة لمواقف معينة.

أسباب اضطرابات القلق

وأشار إلى أن اضطرابات القلق مثل الأمراض العقلية الأخرى، وهناك مجموعة من العوامل المسؤولة عن تطور هذه الاضطرابات، منها:

اختلال التوازن الكيميائي

الجهل المطول تجاه الإجهاد يمكن أن يغير التوازن الكيميائي الذي يتحكم في العواطف أو المزاج، كما يمكن أن يؤدي التعرض للضغط لفترة طويلة إلى اضطراب القلق.

العوامل البيئية

يؤدي التعرض لصدمة إلى اضطراب القلق.

الوراثة

يمكن أن تكون اضطرابات القلق وراثية، يحصل المرء عليها من أفراد الأسرة مثل السمات الأخرى، ويمكن رؤية علامات القلق على أنها ضربات القلب والتعرق، يمكن رؤية الأعراض على النحو التالي:

علامات القلق لدى الأفراد

التعرق

فم جاف

شد عضلي

ضيق في التنفس

وتابع:«جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الصحة البدنية، من الأهمية بمكان أن تعتني بالصحة العقلية وكذلك أن تعيش حياة سعيدة وصحية، استراتيجيات إدارة الإجهاد مثل الوجبات الصحية، والحصول على قسط وافر من النوم، واليوجا، والتأمل».

نصائح لضمان صحة عقلية جيدة

وعن نصائح الرعاية الذاتية لضمان صحة نفسية جيدة ورعاية ذاتية في مواجهة الاضطرابات التي يسببها الوباء، منها:

طلب المشورة

متى شعرت بالإحباط وتكافح للسيطرة على عواطفك أو سلوكك، خاصة عندما يؤثر ذلك على عملك ورفاهيتك وعلاقاتك.

ابق لطيفا مع نفسك

تحدث إلى نفسك وامنح نفسك وقتا للشفاء، إذا كنت تعاني من التوتر أو القلق .

حافظ على روتين

بغض النظر عما إذا كنت عالقًا في المنزل، فحاول الحفاظ على روتين ثابت للنوم أو العمل أو الوجبة أو المدرسة أو جدول العمل.

الذهاب في نزهة

الاستمتاع بالهواء النقي وأشعة الشمس تؤثر على الرأس بطريقة جيدة، والشعور بالانتعاش والاسترخاء.

انخرط في نشاط بدني

سيساعدك البقاء نشيطًا على الاسترخاء والتخلص من القلق.

تجنب العلاج الذاتي

يجب تجنب تناول الكحول بشكل صارم للتعامل مع القلق أو الاكتئاب.