رئيس جامعة حلوان: لا زيادة في المصروفات الدراسية

قال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن استمرار العملية التعليمية متوقف على شقين، الأول يتمثل في العاملين في الجهاز الإداري بالجامعة وذلك من خلال حصولهم على التطعيم لأنهم يتعاملوا مع مجموعات من الأشخاص وليس شخص واحد، والشق الآخر متوقف على الطلاب الذين يحق لهم الحصول على لقاح كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة.

مهدي: إعفاء غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية

وأضاف ممدوح مهدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي نية بشأن زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الحالي، والجامعة تراعي الظروف الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، وعدم التضييق على الطلاب في زيادة المصروفات الدراسية وأثقال أولياء الأمور بعبء المصروفات، مشيرا إلى أن الطلاب الذين لا يقدرون على دفع المصروفات الدراسية سوف يتم إعفاؤهم من الدفع، ولكن بشرط عمل بحث اجتماعي يثبت عدم قدرته على الدفع.

وأشار القائم برئيس جامعة حلوان، إلى أنه تم توفير فرق طبية على مداخل بوابات الجامعة للكشف عن درجات الحرارة الخاصة بالطلاب والتأكد من ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء الدخول، والتعامل مع الطلاب الذين تزيد درجة حرارتهم أكثر من 38 درجة مئوية.

توفير الكتاب الإلكتروني للطلاب على هيئة «CD» شاملة لجميع مواد الفصل الدراسي

وأضاف ممدوح مهدي، أن عملية التطعيم مستمرة داخل الحرم الجامعي أثناء اليوم الدراسي دون وجود أي تعارض بين الاثنين بالعديد من الطلاب حصلوا على الجرعة الأولى وفي انتظار موعد الحصول على الجرعة الثانية، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح سيتم التسجيل لهم وتطعيمهم بصورة فورية لانتظام العملية التعليمية.

وأردف، أن العام الدراسي الجديد سيكون مشابه للأعوام الدراسية لما قبل جائحة كورونا بنظام الحضور والغياب، مع تطوير في توفير المناهج الدراسية، من خلال التوقف عن استخدام الكتاب الورقي، وتوفير الكتاب الإلكتروني للطلاب على هيئة «CD» شاملة لجميع مواد الفصل الدراسي.