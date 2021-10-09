رئيس جامعة حلوان: لدينا 105 آلاف جرعة من لقاح كورونا لتطعيم الطلاب

قال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن إدارة الجامعة تأمل أن تصبح أول جامعة تصل فيها نسبة التطعيم لـ100%، وتصبح أول جامعة تحقق نسبة مناعة داخل الحرم الجامعي بصورة كاملة، من أجل انتظام سير العملية التعليمية بشكلها الطبيعي مرة أخرى، وتكون الدراسة بالنظام التقليدي المتعارف عليه لما كان قبل جائحة كورونا.

105 آلاف جرعة لتطعيم الطلاب بجامعة حلوان

وأضاف ممدوح مهدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جامعة حلوان لديها مخزون ما يقرب من 105 آلاف جرعة من لقاح كورونا لتطعيم الطلاب وكافة منتسبي الجامعة خلال الشهر الحالي، موضحا أن ما تم تطعيمه حتى الآن من الطلاب وهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعاملين وصل لأكثر من 50 ألف شخص، سواء داخل مراكز التطعيم بالجامعة أو مراكز التطعيم المختلفة التي خصصتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين.

عودة التعليم بالجامعات مرة أخرى التحدي الأكبر

وأكد مهدي، أن سير العملية التعليمية داخل الجامعات مرة أخرى خلال العام الدراسي الجديد2021، وسط انتشار جائحة كورونا، ودخول مصر الموجه الرابعة، يعد تحديا حقيقيا لوزارة التعليم العالي، وإدارة الجامعات المختلفة، لسير العملية التعليمية دون اللجوء لأي سيناريوهات، مثل العام الماضي أو اللجوء لنظام الهجين في جامعة حلون غير مطروح في أحلك الظروف.

أهمية التزام الطلاب والعاملين بالجامعة

وأشار إلى أهمية الالتزام الطلاب والعاملين في جامعة حلوان، من أجل انتظام عملية التعليمية وارتداء الماسك وغسل اليدين في الأماكن المخصصة داخل الكليات، بالإضافة إلى ضرورة التباعد الاجتماعي أثناء الدخول من بوابات الجامعة، وأيضا تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المدرجات في الكليات، والاكتفاء بقدرة استيعابية بنحو 60% من القدرة المخصصة للطلاب من داخل المدرجات.

جدير بالذكر أن الدراسة بدأت اليوم بمختلف الجامعات المصرية، واستقبال الجامعات لطلابها مرة أخري عقب الانتهاء من الإجازة الصيفية، وسط التزام كافة الجامعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتتمثل في قياس درجة الحرارة، والتأكد من الشهادة الصحية الخاصة باللقاح، مع التأكد من ارتداء الكمامات بصورة صحيحة.