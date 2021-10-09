وزير التموين يتفقد أعمال إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن قمح

يتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بعد قليل، أعمال إنشاء صوامع جديدة بطوخ القراموص ونزلة خيال بمركز أبو كبير ومنيا القمح وأبو حماد، والتابعة للشركة المصرية القابضة الصوامع والتخزين، ويقوم المشروع على إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن قمح.

وكشف اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أنه تقرر فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والفلاحين.

إنشاء صوامع جديدة بالقرب من مراز التجميع

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن الدولة مُهتمة بإنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل لهم وتخفف أعبائهم حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد.

وأضاف باسيلي، أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال موسم القمح لهذا العام، والتأكد من جاهزية الشون المطورة والصوامع المخصصة لاستقبال محصول القمح وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لخطة وزارة التموين للاستفادة من الشباب وتسكينهم للعمل في الصوامع الجديدة ليمثلوا إضافة قوية لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على محصول القمح.

وشكر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، محافظ الشرقية؛ لدوره في إقامة صوامع جديدة في تخزين القمح، وتهيئة الحركة المرورية للسيارات المحملة بأطنان القمح والوصول للصوامع وتفريغها خلال موسم الحصاد، لافتاً إلى أنه تقرر فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والفلاحين.

الشرقية تحتل المركز الأول في إنتاج القمح

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إقامة هذه الصوامع تأتي حفاظاً على سلعة استراتيجية هامة مثل القمح، والذي تحتل محافظة الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاجه و توريده للعام السابع على التوالي.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من التصميمات الهندسية اللازمة لإقامة الصوامع المزمع إقامتها والبدء فوراً في التنفيذ لتساهم وبشكل كبير في إحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.