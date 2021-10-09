وزير التموين: 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويًا
كتب:
وفاء الصعيدي
01:46 م | السبت 09 أكتوبر 2021
وزير التموين في جولة بمحافظة الشرقية
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم، إن القمح أهم سلعة في مصر، كاشفا أن الوزارة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية في إطار استراتيجيتها لزيادة السعات التخزينية، ورفع كفاءة تخزين الأقماح، وتقليل الهادر الناتج من عمليات النقل وسوء التخزين، والذي يصل إلى 10% بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى استهلاك مصر 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا.
جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين، أعمال إنشاء صومعة طوخ القرموس بمنطقة أبو كبير بمحافظة الشرقية في إطار مشروع إنشاء 6 صوامع حقلية «منيا القمح- أبو حماد- نزلة الخيال- قوسنا- العدوة- طوخ القرموس»، في محافظات الشرقية والمنوفية، والمنيا، بسعة تخزينية 30 ألف طن.
وأضاف المصيلحي، أنه منذ 2014 زاد حجم السعات التخزينية للأقماح من 1.2 إلى 3.4 مليون طن بحجم تكلفة بلغ 7.5 مليار جنيه.
إنشاء الصوامع الحقلية
وأشار وزبر التموين إلى أنه تم دراسة اختيار أماكن إنشاء الصوامع الحقلية في نفس أماكن الشون الترابية السابقة لتسهيل جمع الأقماح من المزارعين، كما تم مراعاة اختيار أماكنها لتكون في الطرق الرئيسية وقريبة من الصوامع الرئيسية والمتوسطة.
وأوضح أنه جار إنشاء 6 صوامع حقلية في الشرقية، بتمويل من برنامج المعونة الإيطالية وبرنامج تبادل الديون، لافتا إلى أنه يتم عمل برنامج قومي لإنشاء 64 صومعة أخرى.
ومن جانبه، كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن صوامع طوخ القراموس أحد الصوامع الحقلية الست التي يتم إنشاؤها ضمن برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والذي يتضمن إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن.
الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لصوامع التخزين
وأضاف باسيلي، أنه تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لصوامع التخزين بنسبة 75%، مع الانتهاء من الحوائط الخرسانية، وتمت أعمال العزل، وجار الردم حالياً، وفيما يخص بئر الروافع، يجري حاليا الانتهاء من أعمال الخرسانة، فضلا عن محطة إطفاء الحريق والانتهاء من أعمال العزل الداخلي والخارجي وعزل الأسطح، كما تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء وأعمال عزل الرطوبة الأسطح، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، وجار التشطيب من المخازن والمبنى الإداري والمسجد.