وزير التموين: 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويًا

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم، إن القمح أهم سلعة في مصر، كاشفا أن الوزارة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية في إطار استراتيجيتها لزيادة السعات التخزينية، ورفع كفاءة تخزين الأقماح، وتقليل الهادر الناتج من عمليات النقل وسوء التخزين، والذي يصل إلى 10% بما يعادل 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى استهلاك مصر 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين، أعمال إنشاء صومعة طوخ القرموس بمنطقة أبو كبير بمحافظة الشرقية في إطار مشروع إنشاء 6 صوامع حقلية «منيا القمح- أبو حماد- نزلة الخيال- قوسنا- العدوة- طوخ القرموس»، في محافظات الشرقية والمنوفية، والمنيا، بسعة تخزينية 30 ألف طن.

وأضاف المصيلحي، أنه منذ 2014 زاد حجم السعات التخزينية للأقماح من 1.2 إلى 3.4 مليون طن بحجم تكلفة بلغ 7.5 مليار جنيه.

إنشاء الصوامع الحقلية

وأشار وزبر التموين إلى أنه تم دراسة اختيار أماكن إنشاء الصوامع الحقلية في نفس أماكن الشون الترابية السابقة لتسهيل جمع الأقماح من المزارعين، كما تم مراعاة اختيار أماكنها لتكون في الطرق الرئيسية وقريبة من الصوامع الرئيسية والمتوسطة.

وأوضح أنه جار إنشاء 6 صوامع حقلية في الشرقية، بتمويل من برنامج المعونة الإيطالية وبرنامج تبادل الديون، لافتا إلى أنه يتم عمل برنامج قومي لإنشاء 64 صومعة أخرى.

ومن جانبه، كشف اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن صوامع طوخ القراموس أحد الصوامع الحقلية الست التي يتم إنشاؤها ضمن برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والذي يتضمن إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن.

الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لصوامع التخزين

وأضاف باسيلي، أنه تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لصوامع التخزين بنسبة 75%، مع الانتهاء من الحوائط الخرسانية، وتمت أعمال العزل، وجار الردم حالياً، وفيما يخص بئر الروافع، يجري حاليا الانتهاء من أعمال الخرسانة، فضلا عن محطة إطفاء الحريق والانتهاء من أعمال العزل الداخلي والخارجي وعزل الأسطح، كما تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء وأعمال عزل الرطوبة الأسطح، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني، وجار التشطيب من المخازن والمبنى الإداري والمسجد.