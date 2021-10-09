وزير التموين: نقلة نوعية في الخدمات للمواطنين الفترة المقبلة

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات التموين المقدمة للمواطن، ونوه المصيلحي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على رفع وزيادة الخدمة المقدمة للمواطنين، وربط خدمات الوزارة بالتحول الرقمي الذي تشهده مصر.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح الوزير لمجمع خدمات السجل التجاري المتميز بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنّ المجمع النموذجي بالزقازيق يخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، ويتيح المجمع خدمات وزارة التموين للمواطنين سواء «خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين»، وأنه جارٍ التوسع في إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية الذي تقدم كل خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجاري وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين، وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

100 مركز خدمات

وكشف وزير التموين عن اعتماد خطة لتطوير كل خدمات وزارة التموين للمواطنين بأكثر كفاءة، منوها أن العام المقبل سيشهد استكمال افتتاح 100 مركز خدمات مجمعة منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على أنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك لإنشاء مكاتب السجل التجاري المميكنة داخل البنوك، موضحا أن الهدف من ذلك هو تنوع قنوات التواصل بين المواطن وخدمات الوزارة.

افتتاح مجمع خدمات

كما افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجاري في كل من مناطق 6 أكتوبر والجيزة وفي مول العرب، ويعد لأول مره افتتاح سجل تجاري مميز في المولات التجارية.