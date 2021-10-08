ظهور متحور جديد من دلتا بولاية أسترالية.. ومسؤول يكشف الأوضاع

مفاجأة جديدة اكتشفها علماء في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا، إذ تم رصد تحور جديد لكورونا خارج من تحور «دلتا»، وذلك نتيجة تغير حدث في التسلسل الجيني للفيروس المستجد من نوع المتحور الهندي «دلتا» المعروف بسرعة انتشاره، وهو ما لوحظ أعراضه على 8 مرضى، بحسب ما أعلنت عنه السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

تسلسل «الجينوم» لدى المصابين الثمانية كشف عن ظهور متغير جديد من متحور دلتا سريع الانتشار وشديد العدوى، وهو ما تسبب في إغلاق مدينة سيدني خلال الـ12 أسبوعا الماضية، حسبما أعلنت كيري شانت، كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز.

البنا: دلتا عاد للانتشار منذ يونيو الماضي

ومن جانبه، أوضح صفوت البنا، قاضي سلام ولاية نيو سوث ويلز، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأسترالية، ورئيس الاتحاد العام للمصريين فرع أستراليا، أن المتحور الهندي «دلتا» عاد للانتشار في أستراليا منذ شهر يونيو الماضي، ما تسبب في دخول البلاد في حالة من الحظر الشديد.

وأضاف «البنا» في حديثه مع «الوطن»، أن الحكومة بدأت في التشديد على الإجراءات الاحترازية، والتطعيم باللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا، لمحاولة السيطرة على متحور دلتا سريع الانتشار وشديد العدوى، إلى أن وصل نسبة متلقي جرعات اللقاحات نسبة 80%.

قاضي سلام ولاية نيو سوث ويلز: تخفيف الحظر الاثنين المقبل

وأشار قاضي سلام ولاية نيو سوث ويلز، إلى أن حكومة الولاية قررت تخفيف الحظر مع بداية يوم الاثنين المُقبل، وسيتم فتح المحال التجارية والنوادي وعودة المدارس، وممارسة العمل بشكل طبيعي مع ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، ذكرت أن الفصيلة الجديدة من دلتا ذات التسلسل المختلف تم اكتشافها في سيدني على 8 حالات مصابة، وظهر على 7 منهم نفس أعراض المتحور الهندي، لافتة إلى أنه حتى الآن المتحور الأحدث لا يشكل خطورة أكثر من دلتا، ولا يوجد دليل على وجود اختلافات في نشر العدوى أو تأثير اللقاحات عليه.