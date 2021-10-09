شيما الحاج تبحث عن شبيهتها: منتحلة شخصيتي وبتستغل اسمي في حجات غلط

استغاثت الفنانة شيما الحاج على حسابها الرسمي في «إنستجرام»، من فتاة تستغل التشابه بينهما، وتقوم بفعل أشياء غير مشروعة، مطالبة بالبحث عن هذه الفتاة، وقامت بنشر صورتها، معلقة عليها قائلة: «البنت دي منتحلة شخصيتي واسمي وبتتعامل مع الناس على أساس أنا، وبتحاول تقلد شكلي وبتستغل اسمي في حجات غير مشروعة».

شيما الحاج تبحث مع أجهزة الشرطة عن شبيهتها

وأضافت شيما الحاج: «جاري البحث عنها من جهة الشرطة الآن، وأي حد يتعرف عليها يساعدنا في الوصول لها.. أنا صعبان عليا إني أنزل صورتها بس اللي بيعملوه اللي شبه الناس دول فيه أذى للناس، ودا مايصحش. أنا مش عارفة إزاي في ناس كده وأنا شخصيا لن أتهاون في أي حاجة ممكن تمسني من قريب أو من بعيد ربنا يهديهم».

شيما الحاج تخبر الشرطة بفتاة تشبهها

وقالت شيما لـ«الوطن»، إنها تفاجأت بهذه الفتاة، وقامت بتحرير محضر ضدها، وأنها عرفت هذه الفتاة مصادفة من خلال أحد أصدقائها، الذي أرسل صورها وأبلغها بما تفعله هذه الفتاة، طالبة من الجميع مساعدتها حتى تتوقف الفتاة عما تفعله من استغلال التشابه الكبير بين الثنائي.

وتنتظر شيما في الوقت الحالي، عرض مسلسل «السيدة زينب»، الذي تشارك به مع عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ودينا ومحمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه بحي السيدة زينب في القاهرة، ويناقش مجموعة من القضايا.

وأعربت شيما الحاج عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع هذه المجموعة الكبيرة من الفنانين نجوم مصر، مؤكدة أن العمل يوجد به الكثير من المفاجآت متوقعة له نجاحا كبيرا فور بداية عرضه.

كما تنتظر أيضا شيما الحاج عرض فيلم «ميني بار» التي تشارك به مع عدد كبير من الفنانين من بينهم منة فضالي ومدحت تيخا ونضال الشافعي، وغيرهم من الفنانين والفيلم تدور قصته في إطار إجتماعي كوميدي حول حادث إختطاف يتعرض له نضال الشافعي.