خبير: مصر حولت منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية تبحث الدول للانضمام إليها

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير في مركز الأهرام للدراسات، إن مصر استطاعت أن تحول منتدى غاز شرق المتوسط من فكرة إلى مشروع، وأيضًا إلى منظمة دولية تنضم إليه دول أخرى، ويبحث كثير من الأطراف في هذه اللحظة عن الانضمام إلى هذا المنتدى.

البحث عن مشروعات للتعاون والاستقرار

وأضاف الدكتور صبحي عسيلة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز العربية»، اليوم السبت، أن هدف الرؤية المصرية، هو البحث عن مشروعات للتعاون والاستقرار، والهدف الأساسي من كل ذلك، هو تعظيم الاستفادة من كل القدرات، سواء المصرية أو الكامنة في هذا الأقليم الذي غاب عنه الاستقرار، ومن ثم غابت عنه التنمية.

وأوضح أن مصر، تبحث دائمًا عن أن تكون التنمية لجميع الأطراف بشكل عادل وأساسي، لافتًا إلى أن تبريد جميع المشاكل في الإقليم يسمح بإنشاء مشروعات تنموية جديدة، وهذا متوافق تمامًا مع الرؤية المصرية، خاصة فيما يتعلق بتهدئة الأمور في المنطقة.

أهمية الملف السوري

وأشار إلى أن الملف السوري ملف مهم جدًا، ويُحرز تقدمًا واضحا في هذه اللحظة، مضيفًا: «أتصور أن هذا الهدوء في هذه المنطقة سيتبعه أيضًا هدوء في مناطق محيطة، والهدف الآن هو مساعدة الأخوة في لبنان خاصة أنهم يتعرضون لأزمة عميقة جدًا وشديدة الوطأة».

ولفت إلى أنه لأول مرة يحدث ربط بين قارتين مثل أفريقيا وآسيا، وأيضًا الربط بين دولتين مثل مصر والسعودية، وذلك من أجل تعزيز المكاسب العربية وليس فقط المكاسب المصرية السعودية، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية بأن تعم فوائد التنمية على الجميع.