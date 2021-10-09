خبير: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نواة حقيقية للتنمية

قال الدكتور صبحي عسيلة، خبير في مركز الأهرام للدراسات، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يمثل نواة حقيقية يمكن البناء عليها، رغم أن الوصول لسوق عربية مشتركة بالمعنى المتداول عليه، سواء بشكل عام أو حتى في مجال الطاقة الكهربائية، يستلزم خطوات كثيرة ومشروعات أكثر، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر خطوة جبارة وليست هينة، لأنها تتم بين أكبر دولتين في المنطقة لديهما أكبر شبكتين، والأهم من ذلك أن لديهما رؤية تنموية.

مشروع تنموي عربي كبير

وأضاف الدكتور صبحي عسيلة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز العربية»، اليوم السبت، أن السعودية ومصر لديهما رؤية 2030، والآن تؤسس الدولتان مشروعا تنمويا عربيا، يمكن أن تنضم إليه دول لاحقة، سواء في الخليج أو دول ما بعد الخليج.

وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي هذا، يؤكد عملية التنمية، خاصة أن السعودية تحتاج بشكل أساسي إلى حجم كبير جدًا من الطاقة، ويمكن تأمين هذا الموضوع، ومصر في هذه اللحظة تعمل على تأمين أكبر للاستقرار في مجال الطاقة، وهذا المشروع من المؤكد أن تتبعه مشروعات تنموية أخرى، سواء في مجال الطاقة أو في مجالات أخرى اقتصادية تبنى على هذا المشروع.

مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

وأشار إلى أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والسعودية أيضًا لديها هدف أن تتحول إلى مركز إقليمي، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء، لافتًا إلى أن اتفاق الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وقع منذ عام 2012، والتحديات أمامه كانت كثيرة جدًا، ولكن الآن لدينا إرادة سياسية قوية وقادرة على التعامل مع أي نوع من التحديات ومهما طال الزمن، لأن هناك هدف أساسي مشترك بين مصر والسعودية، وهو أن نصل بهذا المشروع إلى بر الأمان.