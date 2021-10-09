6 مخاطر تغطيها وثيقة تأمين المسؤولية المهنية.. منها المستندات المفقودة

شهد سوق التأمين، اليوم، الإعلان عن وثيقة تأمين جديدة، أعلن عنها الاتحاد المصري للتأمين، وهي وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وتعتبر نوعا جديدا من التأمين المصمم لحماية الشركات والأفراد، الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للآخرين، ويُعرف أيضًا باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو.

وتستعرض «الوطن»، أنواع المخاطر التي تغطيها وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وهي:

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

1- الإهمال المهني: إذا تم تقديم نصيحة غير صحيحة.

2- التشهير: إذا تم تقديم أو تدعيم بيانات تشهير عن العميل.

3- خرق الثقة: إذا تم مشاركة معلومات حساسة دون إذن.

4- خرق حقوق التأليف والنشر: إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية.

5- المستندات المفقودة أو التالفة: في حالة فقد المستندات أو إتلافها أثناء وجودها في رعاية المؤمن له.

6- تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.

شروط التغطية

ويتم تقديم تغطية المسؤولية المهنية على أساس إبلاغ المطالبة Claim Made Basis، وليس على أساس وقوع الحادث Occurrence basis، وبالتالي فإن الحدث الذي يحرك التعويض Trigger، هو وجود مطالبة ضد المؤمن له.

حيث إن شركة التأمين ستقوم بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له، خلال مدة الوثيقة، وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة، حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة، فلن يتم تغطية هذه المطالبة.

وعلى سبيل المثال، إذا وقعت حادثة في عام 2011، عندما كانت الوثيقة سارية، لكن العميل رفع دعوى في عام 2012- بعد انتهاء صلاحية الوثيقة- لن تقوم شركة التأمين بتغطية الفرد لهذه المطالبة.