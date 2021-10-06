«التنسيقية» تهنئ أعضائها بـ8 مقاعد في لجان «الشيوخ»: أمنياتنا بالتوفيق

حصد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، 8 مقاعد في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثلت في 4 وكلاء و4 أمناء سر، ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية، فيما حصد محمد فريد، منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومحمد السباعي، وكيلا للجنة الزراعة والري والموارد المائية، وسها سعيد، وكيلا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، نهي زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، محمد عمارة، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، ومحمود القط، أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضائها بمناصبهم الجديدة في مجلس الشيوخ، متمنيّة لهم خالص التوفيق.

4 رسائل مهمة لـ«الدري» في بداية انعقاد «الشيوخ»

وفي سياق متصل، وجّه المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، رسائل مهمة في ختام أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في ختام أعمال الجلسة العامة عقب إعلان تشكيل اللجان النوعية.

الرسالة الأولى لأعضاء «الشيوخ» والثانية لـ«الحكومة»

وقال الدري، إنّ الرسالة الأولى لأعضاء المجلس، بأنّ الرأي العام ينتظر منكم تفعيلا لاختصاصات المجلس، والرسالة الثانية إلى الحكومة، قائلا: «افتقدنا حضور رئيس مجلس الوزراء، الذى نقدّره حق قدره، ونثمّن ما يتحمله من مسؤوليات جسام».

الرسالة الثالثة للإعلام والصحافة والرابع للرئيس السيسي

وتابع أنّ الرسالة الثالثة للإعلام والصحافة، مناشدا إياهم خاصة التلفزيون، الذي لا يخل بيت من وجوده، أن يعطي لجلسات المجلس ولجانه، المساحة التي تليق بقدره، مع اختيار التوقيت الملائم لعرضها، كما ناشد الصحافة، تغطية أنشطة اللجان.

وأكمل أنّ الرسالة الرابعة للرئيس السيسي قائلا: «أناشدكم وفي التوقيت الذي ترونه، ألا يقتصر دور مجلس الشيوخ- الذي كان لكم الفضل في قيامه- على مجرد إبداء الرأي، واهتداء بقولكم الرشيد، أعلم أنّ ذلك يتطلب تعديل مادة في الدستور أو أكثر، وأعلم يقينا أنّ ذلك ليس عليكم بعزيز».