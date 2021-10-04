التنسيقية تهنئ عماد خليل بعضوية اللجنة العامة للنواب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، متمنيّة للنائب التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.‏

تشكيل اللجنة العامة

واختارت هيئة مكتب مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة، بينهم النائب عماد خليل‏‎، ووفقا لنص المادة 24 ‏‎تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:‏

‎أولاً: الوكيلين.

‎ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.‏

‎ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية

ويطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة، ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.‏‎

رابعًا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر.‏‎

ويُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.‏‎

وتختص اللجنة العامة بعدة مهام، بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، وتود التنسيقية أن تعرب عن ثقتها الكاملة بالنائب، في أداء المهمة على أفضل وجه، متمنية له التوفيق.